Kent Konseyi'nde 'Kutlu Doğum Haftası'

Bursa Kent Konseyi ve Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile düzenlenen 'Kutlu Doğum Haftası' programında Peygamber sevgisi anlatıldı.

Bursa Kent Konseyi ve Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda düzenlenen programa Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, Nizam Karasu Anadolu İHL Okul Müdürü Yunus Emre Altuntaş, Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lütfi Taşcı, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan program Okul Neyzenleri Grubu'nun ney dinletisi ve okul tiyatro ekibinin 'Veysel Karani' oyunu devam etti. Öğrencilerin gösterdiği performans büyük beğeni toplarken program sonunda çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Peygamber Efendimizi anma programı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti. İslam dünyasının Peygamber Efendimizin vefatını Mevlid Kandili ile idrak ettiğini hatırlatan Çepni, Süleyman Çelebi'nin Peygamber aşkını dile getirdiği Mevlid mısralarını da Bursa'da yazdığını söyledi. Bursa medeniyetini ve geçmişini bilen, Peygamber Efendimize her zaman sevgisi olan bir şehir olduğunu belirten Çepni, ". Dünyanın her zamandan daha fazla şefkate ve adalete ihtiyaç olduğu şu günlerde Peygamber Efendimizi tekrar tekrar anlamaya dünyanın ihtiyacı var. Hayatımızın her anında Kuran'a ve sünnete ihtiyacımız var. Bu şehirde yaşamak tarihi bir ayrıcalıktır. Ülkemiz yeniden tarihi misyonunun farkına vararak yeniden diriliş ruhuyla aslına dönmek için azimli adımlar atmaktadır. Bu yüzden İmam hatip nesline, Allah ve peygamber sevgisi taşıyan nesle her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Aslımıza dönmek zorundayız. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Nizam Karasu Anadolu İHL Okul Müdürü Yunus Emre Altuntaş ise "Peygamber Efendimize olan sevgimizin, bağlılığımızın ve onun vazettiği İslam yolunun bir neferi olduğumuzun ikrarı olmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün itibariyle sadece Bursa'da değil Türkiye çapında isminden söz ettiren bir marka haline gelmiştir. Kutlu Doğum programının düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Recep Altepe ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Sayın Hasan Çepni'ye teşekkür ediyorum" dedi.