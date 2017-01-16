Kent Konseyi Kadın Meclisi Toplantısı

Lüleburgaz Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri 2017 yılının ilk toplantısını belediye zemin katta yer alan toplantı salonunda gerçekleştirdi.



Kadın Meclisi Başkanı Sibel Pişkin önderliğinde yeni göreve başlayan Yürütme Kurulu Üyeleri Başkan Yardımcısı Özgül Beylikçi, Sekreter Özlem Burgucu, Kongre Delegesi Gülser Günel, üyeler Oylum Ekizoğlu, Reyhan Altay Dilfaz ve Sennur Günenç'in de katıldığı toplantıda üyeler ile görüşüldü.



2016 yılının değerlendirilip 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca Başkan Sibel Pişkin, Kent Konseyi'nin yapılacak olağan genel kurulu hakkında bilgiler verdi.



Pişkin, 2017 Bisiklet Yılı'na ilişkin görüşlerini üyelere sunarken, yeni projeler üretmek için çalışma halinde olduklarını söyledi. - KIRKLARELİ