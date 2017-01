Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı Gülay Sarışen, başkanlık görevini Gaziantep Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Necati Binici'ye devretti.



"8. Kent Konseyleri Birliği Buluşması" adı altında yapılan toplantı sonrasında gerçekleşen devir teslim töreni ile Kent Konseyi Dönem Başkanlığı Çanakkale'den Gaziantep'e geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda kent konseylerinin işlevi ve görevleri konusunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent konseylerinin demokrasinin, çok renkliliğin, çok sesliliğin ve özgürlüğün en önemli mekanizması olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2023 hedefine kalkınarak gitmesi, bu bağlamda daha iyi bir yönetim anlayışı ile yerelde bir takım çalışmaların önemli olduğunu dile getiren Şahin, "Yaklaşık 3 yıl önce başkan olarak seçildiğimde her görüşten ve herkesten, 'dünya görüşü ne olursa olsun bu konuda benim söyleyecek bir sözüm var' diyen herkesin bir arada olduğu bir alanda buluşmak çok önemliydi. Bu şehir için, ülke için, çocuklarımız ve gençler için bir mekanizma kurmak gerekiyordu. 'Ben yaptım olduğu' anlayışı yerine 'gelin birlikte yapalım' anlayışını oluşturmamız gerekiyordu. Bu doğrultuda bir kent konseyi oluşturmak ve güçlerimizi birleştirmek istedik. Bu açıdan bu birliği çok önemli buluyorum. Bugüne kadar emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Aynı zamanda ULCG MEWA dönem başkanı olarak da burada bulunduğu ifade eden Şahin, Batı Asya ve Ortadoğu ülkelerinin bulunduğu birliğin dönem başkanlığını yaptığını ve sorunlu alanlarda bulunan belediyelere ortak çözüm bulmak için çalıştıklarını kaydetti. Bu mekanizmanın güçlenmesi için arkadaşları ile birlikte çalıştıklarını aktaran Şahin, Gaziantep'in geçmişini ve geleceğini anlatan bir sunum ile katılımcılara Gaziantep'i anlattı.



Gaziantep'in geçmişte 5 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu belirten Şahin, bu açıdan kentte 5 tane antik kentin bulunduğunu söyledi. Başkanlığı döneminde yaptığı projeler ve yapmayı düşündüğü projeleri anlatan Şahin, Gaziantep'te yeni yapılan yapıların dış cephesinde yeni bir algı ve görünüm oluşturmak istediklerini dile getirdi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, merkezi yönetimin temsilcisi olarak görev yaptığı Gaziantep'e tüm kurum ve kuruluşlar ile iyi bir çalışma ortamı yakaladığını aktardı. Gaziantep'te diğer kentlerde görmediği bir başarı grafiğini gördüğünü belirten Yerlikaya, her alanda insanları kucaklayarak ve onların fikirlerini alarak çalışma yapıldığını vurgulayarak, seçilmiş ve atanmışların birlikte hareket ettiğini kaydetti.



Kent Konseyi'nin kentin tüm sorunları ile ilgilendiğini ve burada bulunan temsilcilerin ortak hareket ettiğini belirten Yerlikaya, Gaziantep'in en önemli sorunlarından birisini eğitim olduğunu aktardı. Bu alanda Kent Konseyi'nden aldığı rapordan çok istifade ettiğini ve bu doğrultuda birçok çalışmalar yaptığını aktaran Yerlikaya, kentte insanları birleştirmek için hareket eden Kent Konseyi üyelerini ve temsilcilerini tebrik ettiğini bildirdi. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Mehmet Aslan da Kent Konseyleri'nin işlevi ve önemi konusunda bilgi verdi. Kent Konseyleri kanunun yaklaşık 10 yıl önce çıktığını ve bu tarihten itibaren bağımsız olarak toplum her kesiminde temsilcilerin bulunması ile yürütüldüğünü söyledi. Siyasi partilerin temsilcilerinin de toplantılara katılabildiğini, devlet görevlileri ile STK ve vatandaşların da görüş ve katılım olduğu bir yapı olduğunu aktaran Aslan, gelişmiş ülkelerde bu tür kuruluşlara daha geniş katılımların olduğunu kaydetti. Türkiye Kent Konseyleri Birliği 7. Dönem Başkanı ve aynı zamanda Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Gülay Sarışen ise başkanlığı döneminde yaptığı faaliyetleri aktardı. Kent Konseyleri'nin sayılarının her geçen gün arttığını ve bulunduğu yerlerde şehirlerine güç kattığını vurgulayan Sarışen, daha güçlü bir yerel yönetim ve daha güçlü bir demokrasi için çalıştıklarını kaydetti.



Kent Konseyleri'nde bulunan grup temsilcilerinin görüşlerini belirtmesinden sonra dönem başkanlığının devir teslim törenine geçildi. Programa toplu fotoğraf çekimi ile ara verildikten sonra ikinci oturum ile devam edildi.



Toplantıya ortalama 45 farklı şehirden 60 temsilci katıldı. - GAZİANTEP