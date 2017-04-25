Kent Konseyi Beykoz'u Tanıtıyor

'Beykoz Destinasyon Gezi' etkinliğine katılan üniversite öğrencileri ilçenin doğal ve tarihi yerlerini gezdi.



Beykoz'da kutlanan Turizm Haftası kapsamında Beykoz'un kültürel tanıtımı ve iç turizmini canlandırmak amacıyla ilçede bulunan üniversite öğrencilerine yönelik, 'Beykoz Destinasyon Gezi' etkinliği düzenlendi.



Beykoz Belediyesi, Beykoz Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Muharrem Kaşıtoğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci grubu, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. 4 gün sürecek etkinlik güzergahında Kelebek Çiftliği, Sülün Çiftliği, Polonezköy Kilise, Anı Evi, Öğümce Cam Ocağı, Riva Kalesi, Anadolufeneri, Poyraz 3. Köprü, Yoros Kalesi ve Anadolukavağı, Yuşa Hz. Ziyareti, Çankırı Tuz Evi Ziyareti, 3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı yer alıyor.



Gezi Programına katılan öğrenciler, Kelebek Çiftliği'nde tırtılları gözlemlerken, Polonezköy'de nesli tükenen sülünlerin yetiştirildiği ortamı görme fırsatı buldu. Riva Cam Sanat Merkezi'nde çeşm-i bülbülün yapım aşamalarını yerinde inceleyen grup, Anadolufeneri'nde 3'üncü köprünün eşsiz manzarasını izledi. Polonezköy'le olan tarihi dostluğumuza şahitlik eden ve inanç turizminde yeri olan Kilise ve Zosia Teyzenin Anı Evi'ni görme fırsatı da bulan grup, Hz. Yuşa'nın manevi iklimini soludu. Kalelerde tarihi belleklerinde canlandıran öğrenciler, Çankırılılar Derneği Tuz Odasına girerek tuz terapisi aldı. Etkinliğe her gün ilçedeki farklı bir üniversiteden öğrenci grubu katılacak, tarihi ve turistik mekanlar ziyaret edilecek.



"Boğazın incisi Beykoz'u tanıtmaya devam edeceğiz"



Kent Konseyi Başkanı Muharrem Kaşıtoğlu, programla ilgili olarak, "Doğal güzellikleri ve tarihi, kültürel zenginlikleriyle çok önemli bir yeri olan Boğaz'ın incisi Beykoz'un yeterince tanınmadığını müşahede ettik. Bu gerçekten yola çıkarak, özellikle Beykozlu olmayan vatandaşlarımızın bu eşsiz ilçeyi daha yakından tanınmaları gerektiğini düşündük. Beykoz Kent Konseyi olarak ilçemizin hak ettiği değeri görmesi için biz de kendimizi sorumlu hissettik. Bu bilinçle devamı gelecek projenin ilkinde Beykoz'un üniversitelerinde eğitim gören ama Beykoz dışında yaşayan 30 çocuğumuzu bir gün boyunca gezilesi ve görülesi güzelliklerimizi yerinde görmelerini sağladık. İnanıyoruz ki bu güzel ilçemiz gelecekte bu çalışmalarımızın da katkısıyla hak ettiği yeri alacaktır. Katkısı geçen tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Etkinliğe katılan öğrenciler, organizasyona ev sahipliği yapan Beykoz Belediyesine ve Kent Konseyi Başkanı Muharrem Kaşıtoğlu'na teşekkür etti. - İSTANBUL