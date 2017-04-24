Kent Girişlerinde Peyzaj Çalışması Başladı

Kenti çiçek bahçesine çeviren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin 4 ayrı girişinin düzenlenmesi için peyzaj çalışması başlattı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent girişlerinin daha estetik bir görünüm kazanması için Urfa, Mardin, Elazığ ve Silvan yollarının kavşak ve orta refüjlerinde peyzaj çalışması başlattı. 80 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalar kapsamında ilk olarak orta refüj ve kavşaklarda biriken çöpler temizlendi. Alanda bulunan taşlar ve molozlar toplanarak Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahası'nda bertaraf edildi. Temizlik çalışmalarının ardından orta refüj ve kavşaklarda tesviye çalışması gerçekleştirildi. Gerekli olan alanlara toprak takviyesi yapıldıktan sonra çimlendirme çalışmalarına geçilecek. Çimlendirme işleminden sonra da orta refüj ve kavşaklar, farklı renklerde çalı gurubu ve ağaçlarla donatılacak. Son olarak alanın daha estetik bir görünüm kazanması için farklı motiflerde peyzaj çalışması yapılacak.



TOKİ Üçkuyularda çimlendirme çalışması başladı



Daha önce TOKİ Üçkuyular'da kavşak ve orta refüj çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, çimlendirme çalışmalarına başladı. Çimlendirme çalışmasının bitmesinin ardından alanda ağaçlandırma ve çiçeklendirme aşamasına geçilecek. Ağaç ve çiçeklerin daha uzun ömürlü olması için de orta refüj ve kavşaklar, damlatma sulama sistemiyle sulanacak. - DİYARBAKIR