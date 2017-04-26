Kengo Kuma'nın, Eskişehir'de Tasarladığı Müzenin Detayları Görenleri Büyülüyor

Hızla yükselen Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma, Eskişehir'de yapacağı ahşap tasarımlı sanat müzesinin detaylı görsellerini paylaştı.



Eskişehir, Odunpazarı'nda yapılması planlanan Modern Sanat Müzesi'ne ait tasarımlar görücüye çıktı. Ahşap dış cephesiyle büyük ilgi gören binanın dizaynı, çevreye uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.



Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir'de Kengo Kuma stüdyosu tarafından dizayn edilen Modern Sanat Müzesi, var olan şehir hayatına adapte olabilecek özelliklere sahip bir bina inşa etmek için kolları sıvamış ve ortaya böyle bir tasarım çıkmış.



Farklı açılarla yerleştirildiği görülen ahşap kutular giderek yükselerek binanın yapısını oluşturmuş.



3.582 m2'lik alana sahip binada, müze sahibinin Türk modern sanatı koleksiyonunun sergilenmesi planlanıyor. Projeyle, hem Türk sanatını tanıtmak hem de Eskişehir'e kültürel katkı sağlanması amaçlanıyor.



Müze, istiflenmiş ve iç içe geçmiş küçüklü-büyüklü kutular şeklinde tasarlanmış. Zemin seviyesindeki kutularda, büyük ölçekli sanat eserlerinin, daha küçük kutularda ise samimi ölçekteki sanat eserlerinin sergilenmesi düşünülüyor. Ahşap bloklardan oluşan merkezi atrium ise, günışığının içeri girmesine izin verirken farklı seviyedeki katları birbirine bağlıyor.