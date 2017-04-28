Türkiye'nin Baş Belası Kene Geri Döndü, İlk Ölüm Haberi Geldi

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KKKA TEŞHİSİ KONDU, KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, yapılan müdahale sonrasında Koçak, evine gönderildi. Ancak Meryem Koçak'ın kanamaları artarak devam edince yakınları bir kez daha Dodurga İlçe Devlet Hastanesine götürdü. Bu kez doktorlar kene ısırmasına bağlı oluşan KKKA hastalığından şüphelenerek Koçak'ı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada yapılan muayenede Koçak'ın vücudunda kene ısırmasına dair bir iz bulamadı. Ancak kadın KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Yapılan tedaviye rağmen Koçak dün hayatını kaybetti. Koçak'ın kesin ölüm nedeninin yapılan tetkiklere göre labaratuvar sonucuyla belli olacağı belirtildi.

"EŞİMİN VÜCUDUNDA KENEYE RASTLAYAMADIK"

Morga kaldırılan kadının cenazesini almak isteyen eşi ve yakınları, bir süre Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerini bekledi. Ekiplerin geç gelmesi üzerine Koçak'ın yakınları duruma tepki gösterdi. Bir süre sonra cenazesi, bulaşıcı hastalık riskine karşı koruyucu kıyafetler giyen ekipler tarafından morgdan alınan cenaze araca konularak, toprağa verilmek üzere Dikenli köyüne götürüldü. Eşini kaybeden İsmail Koçak, "Geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşim rahatsızlanınca Dodurga'daki hastaneye götürdük. Sonra 'pazartesi tekrar getirin' dediler. Pazartesi gittiğimizde de hemen Çorum'a sevk ettiler. Bugün de hayatını kaybetti. Eşimin vücudunda keneye rastlamadık, ısırdığını da bilmiyoruz. Daha önce bizim köyümüzden bu şekilde 3-4 vaka olmuştu." dedi.