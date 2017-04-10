Kendini Yakan Suriyeli Sığınmacı Hayatını Kaybetti
30 Mart'ta Sakız Adası'nın BIAL sığınmacı-göçmen ağırlama kampında kendini ateşe veren 29 yaşındaki Suriyeli sığınmacı, kaldırıldığı Atina Evangelismos Hastanesinde hayatını kaybetti.
30 Mart'ta Sakız Adası'nın BIAL sığınmacı-göçmen ağırlama kampında kendini ateşe veren 29 yaşındaki Suriyeli sığınmacı, kaldırıldığı Atina Evangelismos Hastanesinde hayatını kaybetti. Yüzde 90 yanıkla hastaneye kaldırılan genç Suriyeliyi hayatta tutunma mücadelesini kaybetti. Sığınmacıyı kurtarmaya çalışırken yüzü yanan polis ise 401 YSNA Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - Atina
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