Kendini Meclis Kürsüsüne Kelepçeleyen Nazlıaka'ya Müdahale Edildi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

BAHÇELİ'YE DOĞRU SESLENDİ

Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik, "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.

Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.

OTURUMA ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.

EYLEMİ BİTİRMEMEKTE ISRAR ETTİ

Nazlıaka'ya Meclis'teki AK Partililerden eylemi sonlandırması yönünde çağrı yapıldı. Ancak Nazlıaka eylem bitirmemekte ısrarlı olduğunu söyledi. Bu sırada HDP ve CHP'liler de Nazlıaka'ya destek verdi.

KADIN VEKİLLER MÜDAHALE ETTİ

Anayasa görüşmelerine geçilememesi üzerine Meclis'teki kadın milletvekilleri Nazlıaka'ya müdahale kararı alarak etrafını sardı.

Ak Parti'li kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalışırken, Aylin Nazlıaka çığlık attı. Bu sırada kadın milletvekilleri saç saça baş başa kavga ettiler. CHP'li Şafak Pavey ve HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan, kavga sırasında yaralandı.

Kürsünün etrafında toplanan kadın vekiller, önce mikrofonu söktü, ardından da Nazlıaka'yı kürsüden uzaklaştırdı.