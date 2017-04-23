Kendine Rakip İstemeyince Antikacı Oldu

Sivaslı ev eşyaları satıcısı, rekabetten bıkınca rakipsiz bir meslek yapmaya karar verip antikacılığa başladı.



Sivas'ta 1992 yılına kadar eş eşyaları üzerine ticaret yapan Hüseyin Doğan (55), yaşanan ekonomik krizler, sektörde artan firma sayısı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişen ürün çeşitliliği ve güçleşen rekabet koşullarından sıkılarak rakipsiz bir meslek yapmaya karar verdi. Sürekli değişen ve gelişen ürünleri takip etmekte zorlanan Doğan, aynı zamanda rakipsiz olmak için antikacılık yapmaya karar verdi. Sivas ve çevresindeki köyleri gezerek antika ürünler toplamaya başlayan Doğan, 25 yılda topladığı yaklaşık 10 bin adet antika ürün ile arzuladığı gibi rakipsiz bir tüccar oldu.



Sattığı ürünü başkası satmasın diye



Doğan, rakiplerinin sattığı ürünü bulup satmaması için antikacılığa başladığını ifade ederek, "Bir dönem elektrikli ev eşyaları satıyordum. Gelişen teknoloji ile çıkan yeni ürünleri takip etmekte zorlanıyordum. O dönemler ekonomi de dalgalıydı. Sivas'ta bazı rakiplerin benim için ticareti güçleştirir hale gelmişti. Aynı ürünleri satmamız rekabet şartlarını zorlaştırdı. Sattığı ürünlerin aynılarını satamasınlar diye yeni ürünlerden vazgeçip eski ürünlere yöneldim. O günlerden bu yana bu işi yapıyorum" dedi.



Doğan, Antika eşyaları köylerden ve ziyarete gittiği yerlerden topladığı belirterek, "Eski eşyaları ve bunun alışverişini seviyorum. Eski mallar biraz daha orijinal, nostaljik geliyor bana. Yeni mallar pek dikkatimi çekmiyor benim. Eskiyi, nostaljiyi, eski günleri hatırlamak isteyen, eski tarihe merakı olanlar beni buluyor" şeklinde konuştu. - SİVAS