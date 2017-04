Kendine Has müziğin özel ismi Iyeoka Babylon'da

2004 yılında The Rock By Funk Tribe grubuyla Black and Blues albümünü yayımlayan ve 2010'da Say Yes albümüyle kendine has bir dinleyici kitlesi yaratan Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı Iyeoka, güçlü sesi ve başarılı yorumuyla 19-20 Nisan tarihlerinde Babylon sahnesinde olacak.

