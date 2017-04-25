Kendine has Kalben şarkıları Babylon'da!

Kalben şarkılarının hep birlikte söyleneceği kendine has konserde sanatçının en sevilen şarkılarına sürpriz parçalarda eşlik edecek.

İlk albümü Kalben'le 2016 yılında dinleyiciyle buluşan ve kısa sürede kendine has sesi ve yorumuyla müzik platformalarında hızla yükselişe geçen Kalben, dillere dolanan şarkılarını bu kez 3 Mayıs Çarşamba günü Babylon'da söyleyecek. Saçlar şarkısıyla müzik listelerinde haftalarca birinciliği kimseye bırakmayan ve ardından kendine has yorumuyla seslendirdiği Haydi Söyle ile büyük beğeni toplayan Kalben, müziğin keyfe dönüştüğü beklenen konseriyle yine dinleyenleri mest edecek.

Kendine Has yorumun adı Kalben

Söz yazarı ve besteci kimliğinin yanı sıra farklı bir akustiğe sahip sesiyle de kendine has bir yorumcu olarak dikkatleri çeken Kalben, hep birlikte şarkılar söylemek için tüm sevenlerini 3 Mayıs'ta Babylon'da ağırlıyor. Popüler şarkılarının yanı sıra sürpriz şarkılarla da renklenecek kendine has konserde dinleyicileri unutulmaz bir sahne performansı bekliyor.

