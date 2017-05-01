Kendin için sür, kentin için sür ..Ve heyecan başladı

Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 17. olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 31 Mayıs'a kadar sürecek yarışmada daha ön sıraları hedefledi. Bisiklet tutkunlarının bu yarışta İzmir kent takımına katılmak için www.eccizmir.com adresinden kayıt olmaları gerekiyor.

Bisiklete binen tüm İzmirliler, Mayıs ayı boyunca kentlerinin adını taşıyan takımın bir üyesi olarak, birçok Avrupa kentinin sakinleriyle yarışabilecek. Avrupa Bisiklet Yarışması'na (European Cycling Challenge 2017) İzmir'i temsilen yine Büyükşehir Belediyesi katılıyor. Kentlerin birbirlerine "meydan okuması" olarak da tanımlanan yarışmada, şehrinin takımına ücretsiz kaydolan herkes, bisiklet yolculuklarını bir ay boyunca mobil uygulama ile kaydederek Avrupa şehirleri ile yarışacak. Geçen yıl 52 ülke arasında 17. olan İzmir bu sene "pedallara kuvvet" diyerek daha iyi bir derece hedefledi. Yaptığı yatırım ve yürüttüğü projelerle "Bisiklet kenti" imajını her geçen gün daha da güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Bisiklet Yarışması'nda İzmirlileri desteğe çağırdı.

İzmir için pedalla

1 - 31 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen yarışma, katılımcı şehirlerde yaşayan veya herhangi bir sebeple bu şehirlere seyahat eden herkese açık ve ücretsiz olacak. Bisiklet tutkunlarının ECC2017'de İzmir kent takımına katılmak için www.eccizmir.com sitesinden katılım formunu doldurmaları gerekiyor. Katılımcılar ücretsiz mobil uygulama NAVIKI'yi akıllı telefonuna indirdikten sonra iş, okul, sinema, alışveriş gibi tüm yolculuklarını bisikletle yaparak bu gezileri uygulama aracılığıyla kaydediyor. Spor faaliyetleri dışında bisikletle yapılan tüm turlar yarışma kapsamında kabul ediliyor. Akıllı telefon kullanmayanlar ise seyahat verilerini, internet sayfasındaki ilgili bölüme yazabiliyor. Yarışa katılmak isteyenler, son güne kadar kayıt yapıp skora katkı sağlayabiliyor.

Yarış sırasında lastik değişimi, onarımlar ve mekanik ayarlamalar yapılması için belirlenen noktalar ise Konak Vapur İskelesi yanı, Alsancak Vapur İskelesi yanı ve Bostanlı Yasemin Kafe yanı olarak belirlendi.

Yarış bahane, sağlık şahane

Geçen sene 72 bin 73 kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden İzmirliler, bu sene İzmir'i kent sıralamasında aha yukarılara taşımak için pedallayacak. Ulaşımın çevreye dost bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalarını sürdüren, bu kapsamda da kent geneline 46 kilometrelik bisiklet yolu kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir kent için kıyı şeridine yaptığı bisiklet yolları, bisiklet kiralama sistemi BİSİM ve gönüllü desteğiyle oluşturulan Efes-Mimas Bisiklet Rotaları ile İzmir'i "bisiklet kenti" yapma hedefinde önemli adımlar atmıştı.

