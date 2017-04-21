Kendin çarp kendin çek

Hatay'da caddede hızla ilerlerken bir otomobile çarparak kaza yapan motosikletin yolcusu, kaza anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi



HATAY - Hatay'da bir otomobile çarparak kaza yapan motosikletli gençler, kaza anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaza, Dörtyol ilçesindeki Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ve yolcusunun kimliği belirlenemeyen motosiklet caddede hızla ilerlerken yan yoldan aniden çıkan bir otomobille karşılaştı.

Kask takmayan motosikletin sürücüsü otomobile çarpmamak için fren yaptı ancak çarpmaktan kurtulamadı.

Kaza anı, motosiklet yolculuğunu görüntüye alan yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kaza sırasında görüntüyü çeken kişi, motosiklet sürücüsüne, "Ne yapıyorsun sen ya?" diye tepki gösterdi.

Yaralı gençler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

(FRT-NPR-