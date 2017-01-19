Kendiliğinden Hareket Eden Tır Bariyerlere Çarptı

Bursa'da park halindeyken freni boşaldığı belirtilen ve kendiliğinden hareket eden tır, bariyerlere çarparak durabildi.



Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 201. Sokak'ta eğimli bir zeminde park halindeki Murat Topçu'ya ait 05 DJ 946 plakalı tır, kendiliğinden hareket etmeye başladı.



Freni boşaldığı belirtilen tır, Bursa-Ankara karayolu Esenevler Kavşağı mevkisinde yola yan taraftan girip bir süre ilerledikten sonra bariyerlere çarptı. "Bat-çık" olarak bilinen araç alt geçidine doğru sarkan tırda hasar oluştu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.



Tırın vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.