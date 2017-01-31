Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp 1 Milyon Dolar Gasp Ettiler

GÜNGÖREN'de üzerinde yüklü miktarda para bulunan kuryeyi, geçtiğimiz Ekim ayında kendilerini polis olarak tanıtıp gasp ettikleri iddia edilen 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



24 Ekim 2016'da Irak Erbil kentinde faaliyet gösteren bir firma için çalışan kuryenin otomobili şüpheli 4 kişi tarafından Fatih'ten Merter'e kadar takip edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan 4 şüpheli, trafik ışıklarında bekleyen kurye ve şoförüne silah doğrultarak kendi araçlarına bindirdi. Diğer iki şüpheli de kuryenin otomobilini alarak olay yerinden uzaklaştı. Kuryenin çantasındaki 1 milyon doları ve 3 cep telefonunu alan şüpheliler 200 metre ilerde kurye ve şoförünü araçtan indirdi. Daha sonra çalıntı olduğu anlaşılan aracı Güngören'de başka bir yerde bırakan şüpheliler, yine çaldıkları ve plakasını değiştirdikleri diğer bir araca binerek izlerini kaybettirdi.



3 GASP GİRİŞİMİNDEN SONUÇ ALAMAMIŞLAR



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin polis kıyafeti, silah, telsiz ve üzerine çakar ve siren takılı araçlar kullandıkları belirlenirken, şüphelilerin bu şekildeki 3 gasp girişiminde bulunduğu ve çeşitli sebeplerde dolayı sonuca erdiremediği belirtildi.



6 İLÇE 15 ADRESTE OPERASYON



Polis çalışmalarının ardından operasyon için start verdi. Dün Esenyurt ve Zeytinburnu başta olmak üzere 6 ilçede 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda gasp çetesinin lideri olduğu iddia edilen E.Ö.'nün de aralarında bulunduğu ve 1'i cezaevi firarisi olan 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kuryeden 1 milyon dolar gasp edilen 4 şüpheliden 1'inin olaydan sonra başka bir suçtan cezaevine girdiği öğrenildi. Operasyonda adreslerden 7 ruhsatsız tabanca, üzerinde siren ve çakar takılı bulunan otomobil, 1 çift kayıtsız plaka, 2 polis yeleği, telsiz, çelik yelek, 2 kelepçe, bıçak, cumhuriyet altını, altın kolye, 2 taşlı yüzük, 4 bin dolar ve peruk ele geçirildi.



PERUĞUN SIRRI



Operasyon kapsamında gözaltında bulunan İ.Ç.'nin tanınmamak için gasp olayından sonra sakal bırakarak peruk ve gözlük kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.



ŞÜPHELİLERİN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Şüphelilerin gasptan sonra aldıkları kuryenin aracını bir yere park edip, daha sonrada çanta ile uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Çantayla uzaklaşan iki şüpheli kendilerini bekleyen bir araca binerek izlerini kaybettirdi. Başka bir görüntü de ise şüphelilerin araç plakasını değiştirdikleri o anlar görülüyor.



