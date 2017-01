Kendileri Küçük Ama Etkileri Çok Büyük!

2016 yılında teknoloji dünyasında yaşanan pek çok büyük olayın yanı sıra küçük, sevimli ve önemsiz gözüken bir şeyler de akıllı telefonlarda, sosyal ağlarda ve hatta MacBook klavyelerinde kendilerine yer buldular. Her ne kadar emojiler bir süredir hayatlarımızda yer alsalar da, geçtiğimiz yıl bu simgeler kendilerini ciddi bir şekilde hayatlarımıza yerleştirdiler. Bu sırada çocuksu özellikleri azalırken, ikinci bir dil gibi görüntü çizmeye başladılar.



Hem Apple hem de Google bu küçük simgeleri ciddiye aldıklarını göstermiş durumdalar. iPhone'un iOS 10 klavyesine emojiler için arama ve tahmin etme özellikleri eklendi ve emojilerin kullanılması kolaylaştırıldı. Ayrıca MacBook Pro'nun OLED Touch Bar'ına da emoji özellikleri eklendi.



Google ise bir adım daha ileri giderek en son Android klavyesinin ve iOS'daki gBoard'un emoji tahminleri yapmasına imkan tanıdı. Ayrıca firma, bunları yeni AI asistanı Allo'nun içerisine de yerleştirdi. Asistan, emoji tabanlı film tahmin etme oyunları oynayabilmekte. Hatta internet devinin gerçek bir emoji aşkına sahip olduğu söylenebilir. Aralık ayında ana Twitter hesabı, kendisine atılan bir emoji ile yerel arama sonuçlarını sunmaya başladı.



Tabii ki bunların sonuçlarının karışık olduğu söylenebilir. Emojilerin kısa bir süre içerisinde herhangi bir şeyin yerini almayacakları kesinken, hızlı ve temel yazılı mesaj köklerinden ayrılarak farklı bir dil haline dönüştükleri de kesin.



Ayrıca emojilere hızlı bir şekilde ulaşma imkanı, iletişimimizin çoğunlukla dijital ortamlarda yapıldığı bir zamana denk gelmekte. Emoji'leri kullanmak giderek kolaylaşırken, her gün yeni bir kullanım şekli de ortaya çıkmakta. Hatta GoDaddy, tamamen emojilerden oluşan internet adresleri tasarlamanıza imkan tanıyan bir hizmet de sunmakta. Bu da var olan emoji birleşimleriyle kolay bir şekilde hatırlanır site adreslerinin oluşmasına imkan tanıyor.



Ancak emoji kullanımındaki en temel ve büyük sorun, bu simgelerin pek çoğunun yoruma açık olması. Yazılan veya söylenen bir kelimenin aksine emojiler çok daha kolay bir şekilde yanlış anlaşılabiliyor. Örneğin PC üzerinde Google Hangouts kullanan birine bir iPhone emojisi gönderirseniz, söylemeye çalıştığınızdan çok daha farklı bir şey anlaşılabilir.



Ayrıca emojiler, yaratılırken yerine geçmeleri beklenen kelimenin çok daha ötesinde anlamlara sahip olabiliyor. Patlıcan emojisinin bu kadar popüler olmasının bir sebebi olduğu kesin ve bunun, yemek ile ilgisi olmadığına eminiz.







Ayrıca pek çok farklı emoji grubu, 2016 yılı içerisinde pek çok güncelleme alarak çeşitli ırklar, renkler ve cinsiyetler kazandı. Bu güncellemeler, modern kültür ve toplumu yansıtmakta. Unicode'un 2016 için en son karakter seti, cinsiyet ve mesleklere odaklanmaktaydı ve pek çok emoji için yeni seçenekler sunulmaktaydı. Hatta üçüncü bir cinsiyet de seçenekler arasına eklendi.



Sony Pictures ise emojilerin etrafında geçen bir CGI filmi ile gündeme geldi. Her ne kadar bu fikir kulağa kötü gelse de, firma bu fikirden para kazanabileceğini düşünüyor ve hatta birden fazla film üretilmesi de mümkün gözüküyor.



Kısacası, 2016 yılının emojiler için verimli bir yıl olduğu söylenebilir. Bu düşük pikselli karakterler en başta sadece 176 tane iken 2016'nın sonunda 1.300'ü aşmış durumdalar ve sürekli olarak yeni öneriler sunulmakta...