Kendi Yerine Atılan İmza Nedeniyle Oy Kullanamadı

Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı



ERZURUM - Erzurum'da oy kullanmak isteyen bir kadın, kendi isminin olduğu yere önceden imza atıldığı gerekçesiyle oy kullanamadı.

Erzurum Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1193 no'lu sandıkta oy kullanmak isteyen Kader ismindeki bir kadın, listede kendi isminin olduğu yere başkasının imza atması nedeniyle oy kullanamadı. Duruma itiraz eden kadın sandık görevlilerinden yardım istedi. Sandık görevlileri ise kendilerinin yapabilecekleri bir şey olmadığını belirtti. Duruma isyan eden kadın, imzaların karşılaştırılmasını talep etse de sonuçları karşılıksız kaldı.