Kendi Yaşam Koçun Ol

Kendi yaşam koçunuz olmaya hazır mısınız?



"Eğitim programımızda Temel Koçluk Becerileri, Beden Dili, İletişimin Kimyası, NLP Temelli olarak yapılacaktır. Eğitime isteyen herkes katılabilir. Eğitim Sonunda Temel Yaşam Koçluğu Sertifikası verilecektir.



Eğitim Konu Başlıkları:



Koçluk nedir?



Koç kime denir?



Bir koçun hiçbir zaman yapmayacağı ve her zaman yapması gerekenler nelerdir?



Danışman-psikolog-mentor-öğretmen 'lerin koçluktan farkları nelerdir?



Neleri yapınca ve neleri yapmayınca koç oluyorsunuz?



İletişimden anladığımız nedir?



Konuşmak iletişimde ne kadar gereklidir?



Gerçek iletişim nedir?



En önemli iletişim hataları nelerdir?



Başarılı koçların özellikleri nelerdir?



Kimlere koçluk yapılır kimlere yapılmaz?



Temel koçluk yeterlikleri nelerdir?



Koçluk mesleğinin ahlaki ilkeleri nelerdir?



Koçlukta olması gereken beceriler nelerdir?



Dinlemenin aşamaları nelerdir?



Güçlü sorular nelerdir? Önemi nedir?



Hedef nasıl belirlenmeli?



Koçlukta kullanılan araçlar nelerdir?



Sınırlayıcı inançlar nelerdir?



Koçluğun ilkeleri nelerdir?



Beden Dili ve İletişimin Kaynakları nelerdir?



Nasıl iletişim yönlendirilir?



Sözleriniz mi bedeniniz mi?



NLP Nedir?



NLP de Temel Düşünce Yöntemleri?



Bu soruları siz de merak ediyor? Kulaktan dolma bilgilere sahipseniz işte büyük bir fırsat bütün bu sorulara cevap bulacağınız eğleneceğimiz, düşüneceğimiz, öğreneceğimiz ve gelişeceğimiz bir eğitime hazır mısınız?"



*Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.