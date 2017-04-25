Kendi Rekorunu Kırdı!

Trabzonspor'da Uğur Demirok fırtınası esiyor. 28 yaşındaki stoper keriyerinin en başarılı günlerini yaşıyor. 2014-2015 sezonunda 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Akhisar'dan transfer edilen Uğur, savunmadaki performansının yanı sıra bu sezon skora inanılmaz bir katkı sağladı.



Son olarak Antalyaspor ağlarını havalandıran tecrübeli stoper, ligde çıktığı 23. maçta 5. golünü attı. Daha önce 2013-14 sezonunda Akhisar'da 4 kez fileleri sarsan Uğur Demirok, kariyer rekorunu Trabzonspor'da kırarken, takımın da en skorer ismi. Öyle ki forvet N'Doye ve Uğur'un eşit sayıda golü var, iki oyuncu da ligde 5'er kez bu sevinci yaşadı.



'GURURLU VE MUTLUYUM'



Geçtiğimiz sezonu Osmanlıspor'da kiralık geçirdikten sonra Fırtına'ya geri dönen ve kaptanlığa kadar yükselen Uğur, takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, "Onur cezalı olduğu için Antalya maçına kaptan olarak çıktım ve golümü attım. Büyük gurur ve mutluluk yaşıyorum" dedi.



(Fanatik)