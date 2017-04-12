Kendi oyuncağını kendi yaptı

Tokat'ta ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Ubeydullah Güngör, cep telefonuyla kumanda edilebilen araç yaptı



TOKAT - Tokat'ta ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Ubeydullah Güngör, cep telefonuyla kumanda edilebilen araç yaptı.

Tokat merkeze bağlı Çubuklu köyünde ikamet eden 7 çocuklu Salih ile Keziban Güngör çiftinin en küçük oğulları olan Ubeydullah Güngör köydeki evinde kısıtlı imkanlarla hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Köyden kent merkezindeki Mevlana İmam Hatip Ortaokuluna taşımalı eğitimle gelerek okuluna devam eden 6. sınıf öğrencisi Ubeydullah Güngör, dört motorla hareket eden ve cep telefonuyla kumanda edilebilen maket aracını kendi imkanlarıyla yaptı. Hedefinin paletli bir savunma aracı yapmak olduğunu ifade eden Ubeydullah, makine mühendisi olmayı istiyor.

Küçük yaşlardan beri elektronik işlere merakı olan Ubeydullah Güngör, şırıngadan robot yapmaya çalışırken bazı imkansızlıklar nedeni ile bu projesini şimdilik rafa kaldırdı. İmkanları ölçüsünde elektronik bir araç yapan Güngör, köydeki evinde maketi tasarladığını ifade ederek, "Köydeki evimizde lehim makinem ve bazı aletlerim var. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben normalde şırınga ile robot yapıyordum. Zorlandığım için onu bırakarak elektronik bir araç yapmak istedim. Arkadaşımla elektronik kart ve malzemeler yaparak bu işe başladım. Kestirdiğimiz bir tahta üzerine elektronik devreler ve motoru monte ederek tekerleklerini taktım.Şimdi kamera takmayı düşünüyorum. Ayrıca vatanımız için paletli bir araç yapmayı istiyorum. Çizimlerini yapıyorum. O da telefonla kontrol edilebilen insansız bir hava aracı gibi bir araç yapmak istiyorum" dedi.

Güngör, bu projelerini geliştirebilecek bir atölyede çalışmayı istediğini sözlerine ekledi.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muzaffer Damlıyurt ise ekip çalışması ile bu tür projeleri gereken desteği sağladıklarını söyledi.

Matematik Öğretmeni Murat Bilir de öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek Ubeydullah'ın kendi imkanları ile yapmaya çalıştığı projesine destek verdiklerini kaydetti.

(Nİ-UY-