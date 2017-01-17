Kendi Kendini Söndüren Pil!

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, Lityum - iyon pillerin alev almasını ve patlamasını engelleyecek yeni bir çözüm bulmuş gibi görünüyorlar. Triphenyl phosphate (Trifenil fosfat) adını verdikleri bir bileşeni, bataryaların negatif ve pozitif elektrodlarını ayırmak için kullanılan plastik fiber içerisine yerleştiren araştırmacılar, bu sayede yüksek ısıda yaşanacak yanmanın önüne geçmeyi başardı. Pilin ısısı 150 dereceyi bulduğunda plastik fiber eriyor ve pil içerisindeki kimyasallar dışarıya veriliyor. Sadece 0.4 saniyede gerçekleşen bu süreç, yanma veya patlama oluşmasını engelliyor.



Bilindiği gibi Li-Ion bataryalar, yüksek ısıda yanma ve patlama sorunu yaşayabilir. Bugüne dek pek çok elektronikte benzer olaylar yaşandığını düşünürsek, yeni buluşun önemi bir kat daha artıyor.



Daha önce de benzer denemeler yapılmış olsa da, bunların hemen hepsi, batarya performansını önemli ölçüde düşürüyordu. Projenin başındaki isim olan Yi Cui, yeni buluşun böyle bir etkisinin bulunmadığını ve normal koşullar altında, pil performansının hiçbir şekilde etkilenmediğini söylüyor.