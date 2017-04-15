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Kendi İşini Açana 50 Bin TL Hibe
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Kendi İşini Açana 50 Bin TL Hibe

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceklerini belirterek, "Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek.

Kendi İşini Açana 50 Bin TL Hibe

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceklerini belirterek, "Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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