Kendi İphone'unu Yapıp, 549 Dolardan Satan Adam

Eski bir Google çalışanı olan mühendis Scotty Allen, Çin'in Huaqiangbei bölgesindeki akıllı telefon pazarlarından bulduğu parçalarla kendi iPhone'unu yaptı. 16 GB kapasiteli bir iPhone 6S üreten Allen, süreci anlatan 23 dakikalık bir video yayınladı. Şu anda 32 GB kapasiteli iPhone 6S Apple tarafından 549 Dolar'a satılıyor. Allen ise ürettiği telefonun kendisine yaklaşık 300 Dolar'a mal olduğunu belirtiyor.