Kendi İmkanlarıyla Kurduğu Atölye ile Sur'a Tekrar Canlılık Getirmeye Çalışıyor

Kendi imkanlarıyla kurduğu atölye ile Sur'a tekrar canlılık getirmeye çalışıyor

Maket ustası Mehmet Özkalkan:

"Siparişleri yetiştiremiyorum"



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede kente dair kültür varlıkları ve coğrafi işaretleri hediyelik ürünler şeklinde tasarlayan Mehmet Özkalkan, yaşanan terör olayları sonrası iki yılı boş geçirdiklerini, ancak yavaş yavaş hareketliliğin başladığını ve siparişleri yetiştiremediğini söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi yeniden canlanıyor. Yaşanan terör olayları sonrası bölgenin ve kentin en işlek ticari alanlarından bir olan ilçedeki esnaf, baharın gelişiyle birlikte yaşanan canlılıktan memnun. Kente dair kültür varlıklarının ve coğrafi işretlerin maketlerini üreten Mehmet Özkalkan, son bir haftadır canlılığın yaşandığı, siparişleri yetiştiremediğini kaydetti.

"Patent alacak gücüm yok"

Tüm ürünlerin kendi el emeğiyle hazırlandığını belirten Özkalkan, "On model var elimde. Karpuz, Sur, magnet. Piyasaya toptan ve perakende satıyorum. Toprak ürünleri var; çömlek, vazo, küp. A'dan Z'ye ne ararsanız. Modellerim var ama piyasaya süremiyorum. Sebebi de emek hırsızları. Mesela modeli çıkarıyorum, bizim modeli alıp silikonla modeli çıkarıp piyasaya sürüyorlar. Yasa içerisinde bir hak iddia edemiyorum ben patent alacak gücüm olmadığı için" dedi.

"İki katlı iş yerim gitti"

Yaşanan terör olaylarından dolayı iki yılı boş geçirdiklerini belirten Özkalkan, umudunu kaybetmediğini ifade etti. Özkalkan, şöyle konuştu:

"İki yıldır boştayım 4 aydır burayı yeni açtım. Bir haftadır diyebilirim ki piyasa yavaş yavaş canlanmaya başladı benim açımdan. İki yılım boşa gitti epey bir maddi zararım oldu. Eşyalarım, iş yerim gitti, iki katlı iş yerim de yıkıldı gitti."

"Siparişleri yetiştiremiyorum diyebilirim"

Yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Özkalkan, "Sezonumuz yeni başladı inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Beklentimiz o zaten. Siparişlerim şuanda iyi, yetiştiremiyorum diyebilirim. Tek başımayım ben. Kaymakamlıktan bir destek almış olsam, bir atölye yapmış olsam, 2-3 kişi yanımda çalıştırmış olsam hem seri üretmiş olacağım hem de daha iyi sağlıklı bir şekilde ürünü piyasaya süreceğim, vatandaşa satacağım. Maddi gücüm olmadığı için atölye açamıyorum. Burada tek başıma çalışıyorum" diye konuştu.