Kenardakiler- Neva Tiyatro

"""Dünyanın tüm kenarları içerdekilerin çöplüğüdür.""



Çağdaş Fransız tiyatrosunun tanınmış isimlerinden Sedef Ecer'in, ""À La Périphérie"", ""Kenardakiler"" oyunu, Mert Öner'in rejisiyle, kasım ayında, Toy İstanbul'un sahnesinde, Türkiye prömiyerini yapacak. Oyunun kadrosunda Barış Yalçınsoy, Ceren Taşçı, Nebahat Dağlı, Neslihan Aker, Şakir Güler ve Yezdan Kayacan yer alıyor. ""Kenardakiler"" 24 Kasım 2016 tarihinde, saat 20: 30'da Toy İstanbul'da ilk gösterimini yapıyor.



Oyunları devlet sahnelerinden hangarlara, ödenekli tiyatrolara bir çok farklı mekanda sergilenen, tez konusu olan, Fransa, Türkiye, ABD, Almanya dahil olmak üzere birçok ülkede sergilenen ve ödüllere layık görülen Sedef Ecer hala aktif olarak yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuğa devam etmektedir.



""Temelsiz evim, köksüz otum, hepsi birden benimle geldi gökkubeye. Dördüncü dünya bu işte.""



Yerleşik hayata geçilmesinden bu yana kentleşmenin en büyük problemi ""yurtsuzluk"" sorununa eğilen ""Kenardakiler""in tüm karakterleri gerçekleşmesi güç bir hayalin peşine düşer. Yaşadıkları köyü ""şehir"" hayaliyle bırakıp kente göçen Bilo ve Dilcha başından geçenleri geçmişten gelerek seyirciyle paylaşırken; hikayenin günümüzde geçen kısmında, yaşadıkları şehirde bir kere bile olsun denizi görememiş olan Azad ve Tamar, bu kokuşmuş kenti terk edip, dünyanın en güzel kokularının yükseldiği, kadınların ""Oh la la"" diyerek dolaştığı Paris'e gitmeye çalışır. Karakterler hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırken; uzaktan ağız sulandıran, bu kıpkırmızı elmanın dişleyemeyecekleri kadar sert olduğunu fark etmelerini anlatan, coşkun bir masal ""Kenardakiler"".



Sayısız ödül kazanan Sedef Ecer in büyülerle, karakutudan hayatımıza akan yalan maskelerle bezediği renkli rüyası ""Kenardakiler"" 24 Kasım'da Toy İstanbul'daki ilk gösteriminin ardından 2017 sezonunda seyirciyle buluşmaya devam edecek.



Yazan: Sedef Ecer



Yöneten: Mert Öner



Yönetmen Yardımcısı: Bahar Dağlı



Dekor: Tarkan Akıncı



Kostüm: Bahar Dağlı



Müzik: Jam In The Garden



Afiş Tasarım: Nebahat Dağlı



Fotoğraf: Emine Başa



Video Tasarım: Çağla Çağlar



Video Müzik: Orhan Enes Kuzu



Asistan: Müge Uzun



Oyuncular: Barış Yalçınsoy, Ceren Taşçı, Nebahat Dağlı, Neslihan Aker, Şakir Güler, Yezdan Kayacan



"





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Kenardakiler- Neva Tiyatro



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır