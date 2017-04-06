Kenardakiler (Neva Tiyatro)

Azad ve Tamar, hikayenin günümüzde işlenen kısmında, şehrin kenarında, Cinler-Periler Tepesinde yaşamaktadır.

Kenardakiler (Neva Tiyatro)

Azad ve Tamar, hikayenin günümüzde işlenen kısmında, şehrin kenarında, Cinler-Periler Tepesinde yaşamaktadır. Çift, mahalleli tarafından büyütülmüştür. Azad, aynı zamanda Tamar'la ikisinin evi olan kahvehanede çalışmaktadır. Tek hayali ise "Batı" ya gitmektir. Batı'ya gitmek, Tamar'ın da hayallerini süsler. Azad hayalini gerçekleştirmek için, kaçak olarak yurtdışına giderken; Tamar da umudunu ülkenin en sevilen televizyon programı "Kenarın Sultanı"na, bağlamıştır. Bilo ve Dilcha ise, hikayenin geçmişten duyulan sesleridir. Şehir hayatı hayalleriyle, köyden kente gelen çift, kendilerini bir çöplüğün içinde bulur. Kendileri gibi kenardakiler ve daha da kenarda olan çingenelerin büyücüsü Kybelee'yle, çöplüğün şehre dönüşmesine tanık olurlar. Cinler-Periler Tepesi adı verilen bu yer, artık devletin ve iş adamlarının ilgisini çekmiştir. Kurulan yeni fabrika onlara iş imkanı sağladığı için sevinen halk, zamanla fabrika atıkları yüzünden hastalanmaya başlar. Bundan sonra, fabrika ve halk arasında çatışmalar başlayacaktır.


Süre: 80 dk.


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Dekor: Tarkan Akıncı


Kostüm: Bahar Dağlı


Müzik: Kenan Dalgıç


Oyuncular: Neslihan Aker, Şakir Güler, Yezdan Kayacan, Nebahat Dağlı, Barış Yalçınsoy, Ceren Taşçı


Yazan: Sedef Ecer


Yöneten: Mert Öner


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Kenardakiler (Neva Tiyatro)

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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