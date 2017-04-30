Kenan Sofuoğlu Zirveye Geri Döndü

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığının ardından çıktığı yarışta, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 4. ayağında birinci oldu



Sezonun 4. yarışı, Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte 18 tur üzerinden gerçekleştirildi.



Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 ayağında mücadele edemeyen, 3. etapta ise yarış dışı kalan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, Hollanda'daki müsabakaya "pole" pozisyonundan başladı.



Milli motosikletçi, baştan sona üstün götürdüğü yarışı rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. GRT Yamaha'dan Fransız Lucas



Mahias, Kenan Sofuoğlu'nun 2.611 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. CIA Landlord Insurance Honda takımından Fransız Jules Cluzel ise liderin 2.616 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Sezonun 4. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:



1. Lucas Mahias (Fransa) - 65 puan



2. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 45



3. Roberto Rolfo (İtalya) - 41



4. Patrick Jacobsen (ABD) - 39



5. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 36



9. Kenan Sofuoğlu - 25



(fotoğraflı)