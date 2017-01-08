Kenan Sofuoğlu'ndan Kar Üzerinde Drift Gösterisi

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da kendi adını taşıyan pistte kar üzerinde drift gösterisi yaptı.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Kenan, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi Akyazı ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.



Kentte iki gündür etkili olan yağışların ardından kendi adını taşıyan pistin tamamen karla kaplanmasını değerlendiren Kenan, "KNN 5454" plakalı cipiyle pistte drift gösterisi yaptı.



Renkli görüntülerin yer aldığı videoyu Facebook'taki sosyal medya hesabında paylaşan Kenan, "Pist karlı olunca böyle." ifadesini kullandı.