Kenan Sofuoğlu: En Geç 3 Yıl İçinde Emekli Oluyorum

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk yaşamını en geç 3 yıl içinde sonlandırmayı düşündüğünü söyledi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Konya'da açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, sporda 20-30 yaş arasının en güzel yıllar olduğunu ifade etti. Sofuoğlu, bir sporcunun 20'li yaşlarında gençliğini, 30 yaşında ise tecrübesini kullandığını belirterek, 30 yaşından sonra ise emekliliği düşünmeye başladığını dile getirdi.

"32 yaşındayım ve emeklilik yaşıma geldim" diyen Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"RAZGATLIOĞLU BAYRAĞI DEVRALMA SEVİYESİNE GELECEK"

"2017 sezonunda yarışıp durumuma bakacağım. Hala şampiyon olabiliyorsam belki bir yıl daha devam edebilirim ama büyük ihtimalle 2-3 yıl içerisinde emekli olmuş olurum. Emekliliği düşünüyorum ama devam etmemdeki en büyük sebep, yetiştirdiğim öğrenciler, daha dünya şampiyonasına çıkacak seviyede değiller. Yetişmeye devam ediyorlar. Toprak Razgatlıoğlu büyük ihtimalle iki yıl sonra dünya şampiyonasında yarışmaya başlayacak ve artık bayrağı devralma seviyesine gelecek"