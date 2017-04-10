Kenan İmirzalıoğlu, Parasını Tarlaya Yatırmaya Başladı

Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara'daki köyde çiftçilikle geçen Kenan İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı. Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu şu sıralar tarlaya yatırım yapıyor.

10 DÖNÜM TARLA ALDI

Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre; tecrübeli oyuncu, Tekirdağ'ın İstanbu'a en yakın ilçelerinden Çerkezköy'de 10 dönüm tarla aldı. İlçe merkezine yakın konumdaki arsayı kendi üzerine kayıt ettiren oyuncunun burada çiftlik kurmak istediği konuşuluyor.

ÇİFTLİK HAYALİ KURUYOR

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, çalışmadıkları dönemleri İstanbul yerine Çerkezköy'de yaptıracakları çiftlikte geçirmeyi planlıyor.

BEYKOZ'DA EV ARIYORLAR

Evlendikten sonra Emirgan'a taşınan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin, şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşabilmek için Beykoz'da ev arayışına girdikleri öğrenildi.