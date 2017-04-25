Kenan İmirzalıoğlu'nun Çocukluk Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Şimdilerde kadınların gözdesi olan ve soyu Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan'a dayanan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
Türkiye'nin en yakışıklı ünlülerinden olan Kenan İmirzalıoğlu'nun şimdiye kadar kimsenin görmediği çocukluk fotoğrafını hayranları sosyal medyadan paylaştı.
HAYRANLARI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Best Model yarışmasıyla kariyerine başlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önce ortaokul sıralarında çekilen bir pozu hayranları tarafından Instagram hesabından paylaşıldı.
İmirzalıoğlu'nun bu siyah- beyaz pozu hayran sayfasında " Yakışıklı olacağı o zamanlardan belliymiş" notuyla paylaşıldı.
SOYU AKKOYUNLU HANEDANI'NA DAYANIYOR
Soyu Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan'a dayanan Yakışıklı oyuncu 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi.
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