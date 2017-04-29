Kenan İmirzalıoğlu'ndan Karlı Satış

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Selimiye Mahallesi'nde iki yıl önce 1 milyon 700 bin liraya aldığı belirtilen edilen arsanın üzerindeki evi yenileyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun burayı İstanbullu bir işadamına 5 milyon 500 bin liraya sattığı öne sürüldü.



Önceki yıllarda özellikle yaz aylarında Selimiye'yi adeta mesken tutan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, buraya geldiğinde kalmak için denize sıfır olan iki dönüm araziyi 1 milyon 700 bin liraya satın aldı. Arazideki eski binayı yıkarak yasalara uygun olarak iki katlı taş ev yaptıran İmirzalıoğlu'nun İstanbullu bir işadamına evi 5 milyon 500 bin liraya sattığı ileri sürüldü. Evin yeni sahibinin ise konuta kiralık ilanı astığı görüldü.



Öte yandan İmirzalıoğlu'nun Selimiye yerine Selimiye'ye 5 kilometre mesafedeki Bozburun'a yatırım yapacağı iddia edildi.



- Muğla