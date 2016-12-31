Kenan Doğulu-Parti Sen Gelince Başlaşın

Türk popunun en başarılı isimlerinden biriyle çok özel bir gecede, çok özel bir konserde buluşacaksınız! 31 Aralık'ta Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek Kenan Doğulu konseri, yeni yıla muhteşem bir partiyle giriş yapmanızı sağlayacak!



Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle tanıdığımız, sahne performansı ve enerjisiyle efsaneleşen, tüm albümleri müzik listelerinde zirveyi gören, videolarıyla sansasyon yaratan Kenan Doğulu başarılı müzik kariyerindeki birbirinden güzel albümler ve bu albümlerde yer alan özel şarkılarıyla, yeni yıla girerken sizlere unutulmaz bir konser keyfi yaşatacak.



Kenan Doğulu, localar ve bistroların da yer alacağı çok özel bir formatta gerçekleşecek bu konserle 31 Aralık'ta Zorlu PSM sahnesinde!