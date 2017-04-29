- Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik: "Matematiksel olara düşme korkumuz bitti diyene kadar mücadelemiz sürecek"

Elazığ Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş: "Son dakikada mağlup olabilirdik"

Denizlispor ve Elazığspor maçının ardından



DENİZLİ - TFF 1.Ligin 30.haftasında Denizlispor konuk ettiği Elazığspor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar bu sonuçla puanını 35'e, Elazığspor da 36'ya çıkardı.

Denizlispor'un olağanüstü genel kurul kararının ardından evinde ilk maçına çıkan Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik, "Orta sıralarda oynayan ve play-off ile en alt sıralara göre oynayan, stresi az iki takımın oynadığı maçtı. Bu sezon iki takım da ilk defa sıcak havada maça çıktı. maçın bütün geneline baktığımızda, maçın hakimi bizdik. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar ürettik. Kaleci müthiş toplar çıkardı, 90+4 parmağının ucuyla çıkardı. Yoksa Moritz boş kaleye topu atacaktı. Dediğim gibi 90+4 bile golü kovalayan takımız. O yüzden oyuncularımı, mücadeleleri ve kazanma istekleri için tebrik ediyorum" dedi.

Gelecek maçlarının çok kritik olduğunu belirten Atik, "Bu maçlara Denizlispor'a yakışan bir şekilde çıkıp, oynamak zorundayız. Ne kadar düşme korkumuz yok desek de, maalesef futbol böyle şeyleri kavramaz. Matematiksel olarak düşme korkumuz bitti diyene kadar mücadelemiz sürecek. Bundan herkes emin olsun. Çünkü bundan sonra oynayacağımız maçlarda, rakiplerimiz play-off kovalayan, ilk ikiyi kovalayan, belki ilk ikiden süper lige çıkmayı düşünen takımlar... O yüzden bizim ilkemiz bu maçlara ciddi bir şekilde çıkıp, tatil havasına girmeden bu ligde bazı şeyleri değiştirecek bir takım olduğumuzu gösterip, maçlarımız tamamlamak" diye konuştu.

Bektaş, "Maçın sonuna kadar galibiyeti düşündük."

Deplasmanda oynanan oyunla bir puanın kendilerini memnun ettiğini belirten Elazığspor Teknik Sorumlusu Bayram Kadir Bektaş, "Çok Sıcak bir havada, ilk defa böyle bir havada maça çıkıyoruz. Öncelikle iki takımın futbolcularını kutlamak istiyorum. Böyle ağır bir havada maçtaki koşu mesafeleri de etkileniyor. Dolayısıyla belki tempo biraz erken düştü diyebiliriz. Bu havadan kaynaklanıyordu. Ama biz maçın başından sonuna kadar galibiyet için oynadık. Zaman zaman o pas trafiğini çok iyi yaptık. Çok net pozisyonlar yakaladık diyebiliriz. Defansif anlamda birkaç hatamız vardı. Gol de yiyebilirdik, ancak çok iyi toparladık. Çünkü, Denizlispor kontraya iyi çıkan bir takım. Çok etkili oyuncuları var ama onları iyi kilitledik. Son dakikada mağlup olabilirdik. Çağlar'ın çok iyi bir kurtarışı oldu. Denizli gibi bir takımdan deplasmanda, ki hemen altımızda, bir puan almak, oynanan futbolla beni memnun etti" diye konuştu.