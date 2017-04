Kempinski 120. Yılını Kutluyor!

Avrupa'nın zarif hizmet anlayışını her destinasyonun kendine has kültürü ve gelenekleri ile harmanlamasıyla tanınan Kempinski; 30'dan fazla ülkede yer alan 75 adet beş yıldızlı otel ve rezidansında 120. yıl etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu kutlamaların başında ise Kempinski 'Travel in Style' Yarışması geliyor. Yarışmayı kazanacak şanslıyı ise üç Kempinski otelinde uçak biletleri, limuzin transferleri ve süit odada toplam 10 gecelik konaklama dahil özel bir seyahat fırsatı bekliyor.

Kempinski Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Markus Semer, bu simgesel nitelikteki yıl dönümü hakkında şunları söyledi: "120 yıldan sonra olağanüstü bir geçmişe sahip olduğumuz ve bu geçmişin heyecan verici bir geleceği müjdeliyor olmasından büyük gurur duyuyoruz. Kurucumuz Berthold Kempinski, değişmeyen Avrupa zarafetine ve kusursuz hizmete dayalı yeni bir konukseverlik standardının önünü açtı. Kendisi yenilikçi ve girişimci yaklaşımı ile konuklara benzersiz mekanlarda yeni deneyimler sunarken, yıllar içindeki gelişimimizin arkasındaki ilham kaynağımız olmayı sürdürdü." Semer sözlerine şöyle devam etti: "120 yılı dünyayı keşfederek konuklarımız için Kempinski stilinde yıldız oteller yaratarak geçirdik. Bu yıl dönümünü kutlarken geleneklerimize verdiğimiz değerleri, yeni ve yenilikçi yaklaşımlarla birleştirerek geleceğe de umutla bakıyoruz.''

Bugün Kempinski; Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Hotel Adlon Kempinski Berlin, Emirates Palace Abu Dhabi ve Küba'da açılacak ilk beş yıldızlı lüks otel The Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana gibi dünya çapında bilinen ikonik otelleri yönetiyor ve işletiyor.

Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma Boğaz üzerindeki tek Saray ve otel olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul da bu yıl dönümünü farklı etkinliklerle kutluyor. Nisan ayı boyunca otele konaklamak üzere giriş yapan misafirlere, lobide ferahlatıcı 120. yıl kokteylleri ikram olarak sunulurken birbirinden değerli ve sadece Çırağan Sarayı'na özel üretim olan hediye alternatifleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Boğaz'a karşı tadılarak sunulacak sürprizlerden, Kempinski Otelleri içinde "Yılın Tatlısı" seçilen Mondial pastası; Türk kahvesinin ve yeşil elmanın muhteşem kombinasyonuyla Fes Kek İstanbul'un tatlı cenneti Gazebo Lounge'da yerini aldı.