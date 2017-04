Kemiklerin Bulunduğu Cinayetin Davasına Devam Edildi

İzmir'de, kaybolduktan 3 ay sonra Güzelbahçe'de kemikleri bulunan Salim Dönmez'i öldürdükleri iddiasıyla haklarında müebbet hapis istemiyle dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müştekilerin avukatı Gökhan Oğuz, "Olay taammüden (tasarlayarak) adam öldürme suçunu oluşturmaktadır" dedi.



İzmir'de, 9 Temmuz 2015 tarihinde kaybolduktan 3 ay sonra Güzelbahçe'de kemikleri bulunan Salim Dönmez'in cinayet zanlısı olarak tutuklanan arkadaşı Savaş C., adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kıymet K. ve Tarık D.'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Savaş C., tutuksuz sanıklar Tarık D., Kıymet K., sanıkların avukatları, müştekiler Çilem Orhan, Salih Dönmez, Şükriye Dönmez ve müştekilerin avukatı Gökhan Oğuz katıldı.



"Savaş uyuşturucu almış bir şekilde geldi"



Tutuksuz yargılanan Tarık D., "Sanık Kıymet eşim olur. Diğer sanık Savaş ise arkadaşım olur. Sanık Savaş uyuşturucu almış bir şekilde olay gecesi 01.00 sıralarında evime geldi. Birlikte oturduk, sohbet ettik. Bir ara sigaramız bitmişti, Savaş dışarı çıkıp sigara aldı geldi. Daha sonra biz yattık, Savaş'ta terasta yattı. Ertesi gün Savaş 14.00 gibi uyandı. Birlikte kahvaltı yaptık. Biz o gün Çanakkale'ye gideceğimiz için 16.00 gibi evden ayrıldık. Savaş'ta çıktı. Bir gün sonra polisler bizi aradı bizde Çanakkale'den dönüp İzmir'e geldik. Sanık Savaş bize olaydan önceden de sık sık gelirdi" diye konuştu.



"Olay taammüden adam öldürme suçu oluşturmaktadır"



Müştekilerin avukatı Gökhan Oğuz ise "Olay taammüden (tasarlayarak) adam öldürme suçunu oluşturmaktadır. Bu konuda her iki sanığın ek savunmasının alınmasını talep ediyorum; ayrıca sanık Tarık'ta atılı suçu birlikte işlemiştir. Beyanları çelişkilidir. Maktul ile en son görüşen odur. Olay gecesi 01.00'dan ertesi gün 16.00'ya kadar telefon kendisinin ve eşinin telefonlarının kapalı olması da oluğun değildir. Ayrıca maktulün bulunan cep telefonundan iki hattın olması ve bu hatlardan özellikle iş yeri hattının çıkartılıp alınması, diğer hattının üzerinde bırakılması hususları özellik arz etmektedir. Bunu sanıkların dışında birinin yapması, bilmesi de mümkün değildir. Bunların dikkate alınmasını istiyoruz. Ayrıca Sanık Tarık'ın da tutuklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Mayıs ayına ertelendi



Duruşma savcısı, sanık Tarık'ın dosya kapsamı ve mevcut duruma göre tutuklama talebinin reddine, eksikliklerin giderilmesine, tutuklu sanık Savaş'ın tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Tarık'ın tutuklama talebinin reddedilmesine, bir sonraki celsede belirtilen tanıkların hazır olmasına, müşteki vekili Gökhan Oğuz'un dilekçesinde talep ettiği sanık Savaş'ın bankalardaki hesap dökümü ve ekstrelerinin istenmesine, sanık Savaş C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı mayıs ayına erteledi.



Olayın geçmişi



Güzelbahçe ilçesi, Çamlı Mahallesi Dadaşkent Sitesinde oturan bir kişi geçen 26 Ekim'de jandarmayı arayıp, köpeğinin insana ait kafatası bulduğunu söyledi. Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, siteye 200 metre uzaklıkta molozların döküldüğü dere yatağında insana ait kafatası yerinde olmayan iskelet bulundu. İş makinesiyle yapılan kazıda da, cesede ait olabileceği düşünülen bir pantolona ulaşıldı. Pantolonun arka cebindeki cüzdanda Salim Dönmez'e ait kimlik ve kredi kartlarıyla bir miktar para bulundu. Jandarma ekipleri, kimlik üzerinden polisle irtibat kurdu. Bir spor mağazasına teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi Salim Dönmez'in ailesinin geçen 9 Temmuz'da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Dönmez'in ailesinden DNA testi için örnek alındı ve yapılan incelemede kemiklerin Dönmez'e ait olduğu netlik kazandı. Jandarma ve polis ekipleri, Dönmez'in yakın çevresini mercek altına aldı. İncelemelerde Dönmez'in en son arkadaşları Savaş C., Tarık D. ve Kıymet K. ile görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından, Dönmez'in en son görüştüğü Savaş C.'ın kullandığı ortaya çıktı. İfadesine başvurulan Savaş C. ile Tarık D. ve Kıymet K.'nın çelişkili anlatımlarda bulunduğu, olay günü de nerede olduklarını açıklayamadıkları; ayrıca 'kasten adam öldürme" suçlamasını da kabul etmedikleri bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık D. ile Kıymet K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Savaş C. ise, tutuklandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede 'Kasten adam öldürmek' suçlamasıyla sanıklar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. - İZMİR