Kemerspor 2003-Pazarspor: 4-1

STAT: Dr. Fehmi Öncel Stadı
HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Gökhan Esen (xxx), Adem Şahin (xxx)
KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xx)- Oğuz (xx) (Dk.56 Sergen xxx), Ufuk (xxx) (Dk.88 Hasan Durmaz), Akın (xxx), Burak (xxx), Umut (xxx), Volkan (xxx) (Dk.83 Ali), Zekeriya (xxx), Veli (xxx), Tahir (xxx), Barış (xxx)
PAZARSPOR: Fethi (xx)- Mehmet Aytemiz (xx) (Dk.46 Devrimcan xx), Uğur (xx), İlhan (xxx), İbrahim (xx), Aykut (xx), Mustafa (xxx) (Dk.80 Kadir Yılmaz Çelik), Egemen (xx), Mert (xx), Orhan (xx) (Dk.67 Tugay xx), Mehmet Mert Özkaptan (xx)
GOLLER: Dk.12 Tahir, Dk.65, Dk.90+2 Umut, Dk.71 Akın (Kemerspor 2003), Dk.51 Mustafa
KIRMIZI KART: Dk.64 Uğur (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Oğuz, Burak, Ufuk (Kemerspor 2003), Aykut, İlhan, Kadir (Pazarspor)
Spor Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Pazarspor'u 4-1 yendi.
5'inci dakikada Pazarspor'dan İlhan Faruk Güler'in, Kemerspor cezaalanı dışından sert vuruşu kaleci Hüseyin Daş'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak dışarı çıktı.
12'nci dakikada Umut Dilek'in pası ile sol kanatta hareketlenen Volkan Can topu cezaalanı içerisinde müsait durumdaki Tahir Türker ile buluşturdu. Bu oyuncu plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
32'nci dakikada Kemerspor defansından dönen topu Mehmet Mert Özkaptan kafa ile havadan İlhan Faruk Güler'e gönderdi. Havadan gelen topa yarım voleyle vuran İlhan'ın şutu üst direkten geri döndü.
51'inci dakikada Pazarspor'dan Aykut Civelek'in Kemerspor cezaalanı içerisine yapığı ortada topu elinden kaçıran kaleci Hüseyin Daş'ın hatasında seken topa Pazarspor'dan Mustafa Akpulat kafa ile vurarak ağlara gönderdi: 1-1.
64'üncü dakikada ikili mücadelede Sergen Çelik'e faul yapan Uğur Keskin ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
65'inci dakikada Kemerspor'dan Umut Bulut sol kanattan aldığı top ile Pazarspor cezaalanına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Dilek sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
71'inci dakikada sol çaprazdan Umut Dilek'in sert şutu kaleci Fethi Bilgin'den döndü. Hamle yapan Akın Akman topu sert vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.
90+2'nci dakikada Kemerspor'dan Sergen Çelik sağ kanattan Pazarspor cezaalanı kale çizgisine kadar getirdiği topu cezaalanındaki Tahir Türker'e gönderdi. Bu oyuncunun üzerinden atladığı topa Umut Dilek vurarak ağlarla buluşturdu: 4-1.
Karşılaşma 4-1 sona erdi.
- Antalya