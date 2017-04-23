Kemerspor 2003-Kırıkhanspor: 4-1





STAT: Dr.Fehmi Öncel



HAKEMLER: Tolga Sancak (xxx), Ünal Doğru (xxx), Bekir Yücel (xxx)



KEMERSPOR 2003: Hüseyin (xxx)- Suat (xx), Sergen (xxx), Ufuk (xxx), Akın (xxx)(Dk.86 Yunus), Umut (xxx), Volkan (xxx), Zekeriya (xxx), Ahmet (xxx), Tahir (xxx)(Dk.67 Serkan xx), Deniz (xxx)(Dk.88 Tugay)



KIRIKHANSPOR: Göktuğ (xx)- Ömer (xx), Muhsin (xx), İlker (xxx), Hüseyin (xxx), Güven (xxx), Mehmet Akif Şerifoğlu (xx), Ali (xx), Sercan (xx)(Dk.57 Bedri xx), Mehmet Berber (xx)(Dk.46 Murat xx), Yasin (xx)(Dk.78 Yusuf xx)



GOLLER: Dk.2 Akın, Dk.9 Volkan, Dk.25 (penaltı), Dk.70 Umut (Kemerspor 2003), Dk.72 Hüseyin (Kırıkhanspor)



SARI KARTLAR: Umut, Ufuk, Volkan (Kemerspor 2003), Hüseyin, Ali (Kırıkhanspor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Kırıkhanspor'u 4-1 yendi.



2'nci dakikada Kırıkhanspor'un sol kanadından Umut pasını Volkan'a verdi. Topla ceza alanı çizgisine kadar inen Volkan ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Akın kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.



9'uncu dakikada gelişen Kemerspor atağında Umut topu Tahir'e gönderdi. Tahir ceza alanı içerisine dripling halindeki Volkan'ı gördü. Volkan sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



24'üncü dakikada Kemerspor defansının gönderdiği topla buluşan Umut'a ceza alanı içerisinde Hüseyin'in müdahalesinde hakem Tolga Sancak penaltı noktasını gösterdi.



25'inci dakikada Kemerspor adına penaltıyı kullanan Umut meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 3-0.



65'inci dakikada Kırıkhanspor'dan Murat ceza alanı içerisinde defansın hatasından yararlanarak topla buluştu. Plase vuruşu Kemerspor kalecisi Hüseyin parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.



70'inci dakikada Kırıkhanspor'dan Ömer ile Kemerspor'dan Deniz topa birlikte hareketlendi. Ceza alanında Deniz'in önündeki topa müdahale eden Ömer'ün vuruşu kısa düştü. Umut önünde kalan topa sert vuruşla filelere gönderdi: 4-0.



72'nci dakikada golden sonra kazanılan serbest vuruşu kullanan Kırıkhanspor'dan Mehmet Akif Şerifoğlu'nun direkt kaleye gönderdiği şuta kaleci Hüseyin müdahale etti. Kale direğine çarparak ceza alanına dönen topu iyi takip eden Hüseyin topu ağlara gönderdi: 4-1.



Karşılaşma Kemerspor 2003'ün 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



- Kemerantalya