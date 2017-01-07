İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi.
Kemerburgaz Üniversitesinde yarın ki final sınavlarının kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. - İSTANBUL
Kemerburgaz Üniversitesinde Sınavlar İptal
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi.
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