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Kemerburgaz Üniversitesinde Sınavlar İptal

Kemerburgaz Üniversitesinde Sınavlar İptal

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi.

Kemerburgaz Üniversitesinde Sınavlar İptal

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemerburgaz Üniversitesindeki sınavların iptal edildiği bildirildi.

Kemerburgaz Üniversitesinde yarın ki final sınavlarının kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi. - İSTANBUL

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