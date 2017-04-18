Kemer Yaralı Bulunan Şahin Tedaviye Alındı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yol kenarında silahla vurulmuş halde yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.



Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası'nda öğle saatlerinde Ali Kale adlı bir vatandaş yol kenarında yaralı şahin buldu. Şahinin uçamadığını ve sol kanadında yara olduğunu gören vatandaş hayvanı Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim Fevzi Uzun, yaralı şahini tedaviye aldı.



'HAYATININ GERİ KALANINI ENGELLİ GEÇİRECEK'



Şahinin ırkını tespit edemediklerini söyleyen Fevzi Uzun, hayvanın sol kanadından silahla yaralandığını belirlediklerini kaydetti. Uzun, "Kurşun sol kanadında kemiği parçalamış. Hareketsiz kalmasını sağlayarak yarasını temizledik ve ilk müdahalesini yaptık. Antalya Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Tedavisi orada devam edecek. Hayatının geri kalanını engelli geçirecek ama hayatta kalacak" dedi.



Yaralı şahin daha sonra bir kafese konularak beslendi.



GRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Tedaviden detay



-Yakından şahin detay



-Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun



-Şahin in yakından detayları



-Kafeste duran şahin



Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



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(Tür: Yurt)