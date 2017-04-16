SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Kemer Yabancı Gelinler Oy Kullandı
Kemer Yabancı Gelinler Oy Kullandı
Kemer yabancı gelinler oy kullandı(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 15:36
Kemer
yabancı gelinler oy kullandı
(Tür: Yurt)
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9506894] DHA
Kemer
,
Gelin
1
29
14
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
YSK oy pusulası tartışmalarına son noktayı koydu
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Ünlü oyuncu, kayınvalidesini ambulansla oy kullanmaya getirdi
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
"Canavar" yeni imzayı attı
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
Ayaklara dikkat! Ünlü oyuncu asla yapamam dediğini yaptı
Sabıkalı okulda oy kullanılmıyor
Danışmanlarından Trump'a dünya savaşı çıkaracak teklif!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Sakatlıktan döndü, attığı golle Almanya'yı ayağa kaldırdı
Acun'un sevgilisi oy kullanamadı
Avşar kızı, referandumu efsane yarışmaya benzetti
Bahoz Erdal'ın koruması 4 katlı sığınakta yakalandı!
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Tartışma yaratan anket hakkında noktayı koydular: Tamamen yalan!
Dadaş playboy ata yurdunda! Bildiğiniz Erzurum'u unutun
Arazi anlaşmazlığı, aile faciasına dönüştü!
Referanduma saatler kala Avrupa'yı topa tuttu
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
Survivor yarışmacıları oy kullanabilecek mi! İşte cevabı
100 yaşındaki Aliye Nine üşenmedi, sandığa gitti
Erdoğan'ın birinci olduğu ankette, Demet'e sürpriz
G.Saray'da skandal transfer: Hiç oynamadı, dakikada 3 bin TL kazanıyor
Yakışıklı oyuncudan ülkücüleri mest edecek sözler!
Ferdi Baba, basından sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğraf çektirdi
Sandıktan çıkacak sonuç, aralarından birine daire kazandıracak
Şeyma, yırtık kot modasını abarttı