Kemer Traktör 30 Metre Uçuruma Yuvarlandı: 3 Yaralı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde kereste yüklü traktörün 30 metre uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.



Gedelme Yaylası'ndan saat 14.30 sıralarında Kemer'e giden 66 yaşındaki Abdurrahman Karakoyunlu'nun kullandığı 07 EP 082 plakalı kereste yüklü traktör, freni boşalınca yoldan çıktı. Traktörün yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandığı kazada araçta bulunan Abdurrahman Karakoyunlu ile 51 yaşındaki Mustafa Yiğit ve 57 yaşındaki Adil Köse yaralandı.



Kazayı yakında yol çalışmasında görevli işçiler fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve işçilerin yardımıyla uçurumdan yukarı çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Adil Köse ve Mustafa Yiğit'in vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olduğu, Abdurrahman Karakoyunlu'nun ise başından yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Kemer Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.