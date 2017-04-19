Kemer Şüpheli Çantadan Alet Edevat Çıktı

Şüpheli çantadan alet edevat çıktı



*- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Çantadan alet edevat çıktı.



Göynük Mahallesi 40'ıncı Cadde'de dün bir otel lojmanında kalanlar yol kenarında şüpheli çanta olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ve olay yeri inceleme ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PATİM) ekipleri, bomba müdahale robotu ile şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Patlatılan şüpheli çantadan alet ve edevat çıktı. Jandarma çanta üzerinden inceleme yaptı.