Kemer Paris-2 Etkinliği Sona Erdi
Paris-2 etkinliği sona erdiANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış ve Mustafa Ertuğrul'u anma etkinliği sona erdi.
Paris-2 etkinliği sona erdi
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış ve Mustafa Ertuğrul'u anma etkinliği sona erdi.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu tarafından Kemer Belediyesi desteğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Paris-2 Dalış Etkinliği son gününde Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda program düzenlendi. Programda yerel tarihçi Ramazan Kar öğrencilere 1'inci Dünya Savaşı sırasında komutasındaki topçu bataryasıyla 13 Aralık 1917 tarihinde Fransız savaş gemisi 'Paris-2'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anlattı. Kar, Mustafa Ertuğrul'la ilgili elinde bulunan çeşitli materyalleri de öğrencilerle paylaştı.
11 yıl önce Akdeniz Üniversitesi olarak Kemer Belediyesi ve Kemer Kaymakamlığı ile bu işe girdiklerini belirten, AÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, gün geçtikçe büyüyen bir topluluğun parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Antalyalı olduğunu ve Antalya için bir şeyler yapmak için, çalışmalar yapmak için bu tür organizasyonlar yaptıklarını aktaran Gökoğlu, 30 yıllık akademik hayatında ilk defa kendisine disiplin soruşturması açıldığını belirtti. Gözleri dolan Gökoğlu'nu salondakiler alkışladı.
Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, geleneği bu yıl da yaşattıklarını kaydederek, "19 üniversiteden 110 öğrencimizi umarım iyi bir şekilde ağırlayabilmişizdir. Umarım gelecek yıllarda da daha da çoğalarak kutlamalarımızı devam ettiririz" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, "Şanlı tarihimizin büyük kahramanlarından Mustafa Ertuğrul'u ve silah arkadaşlarının anısına yapmış olduğunuz bu etkinlikte birlikte olmaktan, Kemer Belediyesi'ni temsilen birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
Şiir ve sinevizyon gösterisinin ardından katılımcılar ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul heykelinin önünde fotoğraf çekildi.