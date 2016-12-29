Kemer 'Dolandırıcılık Şebekesinin Işi'

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



"Söz konusu bölgede Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu, bu girişin duvar örülmek suretiyle kapatıldığı, üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak doldurulduğu, şüphelilerin ise mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabakasını delmek suretiyle ayrı bir giriş açtıkları ve bu girişten içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların (alçıdan külçe şeklinde yapılan malzemelerin üzeri altın sarısı yaldızlı boya ile boyandıkları tespit edilmiştir) görüntüsünü hedef şahıslara gösterdikleri tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet sahte külçe altın (alçıdan yapılmış) tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir."