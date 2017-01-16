Kemer'den KKTC Lapta Belediyesine Atatürk Heykeli

Kemer Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta Belediyesine Atatürk heykeli hediye etti.



KKTC'nin Lapta Belediyesi, yaptıracağı meydana Atatürk heykeli koymayı kararlaştırdı. Karardan sonra Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'den yardım istedi.



KKTC'li başkanın yardım talebini geri çevirmeyen Gül, heykeli yaptırıp hediye etti. KKTC'ye teslim edilen 3 metre 30 santimetre boyundaki Atatürk heykelinin 2 ay içinde meydana dikilmesi planlanıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Gül, Lapta Belediyesine Atatürk heykeli hediye etmekten gurur duyduklarını kaydetti.