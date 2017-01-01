Kemer'de Yılbaşı Kutlamaları

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde yerli ve yabancı tatilciler yılbaşı partilerinde eğlendi. Polis ise gece boyu yol ve işyerlerinde denetim yaptı.



Kemer merkezindeki oteller yılbaşına özel hazırladıkları programlarda günübirlik müşterileri ağırladı. Yerel şarkıcıların sahneye çıktığı otellerde yerli ve yabancı tatilciler gece boyu eğlendi. Bazı otellerde eğlence dansöz gösterisi ve suni karla devam etti.



Otellerde eğlence devam ederken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yollarda ve yılbaşı gecesi açık olan işletmelerde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, tüm personelin yeni yılını kutladı.