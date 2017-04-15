Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu

Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Çamyuva Mahallesi Turizm Caddesinde Hasan G. (37) idaresindeki 42 VP 757 plakalı otomobili durdurdu.



Jandarma ekipleri, Hasan G. ve otomobilde bulunan Mehmet K'nın (42) üzerinde ve araçta arama yaptı.



Yapılan aramada, otomobilin hava yastığı haznesine gizlenmiş 29 uyuşturucu hap ve 5 plaka kubar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.