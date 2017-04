Kemer'de Turizm Haftası Kutlandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 'Turizm Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlçe Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer Turizm Danışma Bürosu, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Mustafa Gül, Kemer Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak, İlçe Turizm Danışma Bürosu Müdürü Özgür Yücel ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin turizme darbe vurduğunu belirterek, girişimin hazırlığının Rus savaş uçağının düşürülmesiyle yapıldığını söyledi.



Bazı güçlerin Türkiye'deki turizme darbe vurmaya çalıştığını belirten Gül, "Kemer, turizmdeki beklentilerini en üst seviyeye çıkardı. Bu sene Kemer'e 1,5 milyon civarında Rus turist bekliyoruz. Kemer'in ismi çok büyüdü. Bunun için herkes bu ismi kullanmaya çalışıyor. Kemer, bir dünya markasıdır" dedi.



2015 yılında Kemer'de 1 milyon 80 bin civarında Rus misafir ağırladıklarını kaydeden Başkan Gül,



"Bu sayıyı başka bir ülkeden getirme şansımız yok. Bunu ancak iç pazardan karşılarız diye 'hamal' gibi dükkan dükkan dolaştık. İç pazarda Kemer'i tanıttık. Hedefimiz geçen sene de 1 milyon turist ağırlamaktı. Ama darbe girişimi nedeniyle Kemer'e yaklaşık 700 bin misafir geldi. 2017 sezonu Kemer'e hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



KETOB Başkanı Tayyar Gül ise turizm sektörünün her geçen yıl dünyada gelişerek büyüdüğünü belirterek, farklı ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini ve ülkelere ekonomik katkı sağladığını söyledi.



Turizm sektörünün barışı ve huzuru seven bir sektör olduğuna değinen Gül, "2014'de dünyada yapılan bir araştırmada, yurt dışından misafir ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye altıncı oldu. Geçen sene ise ilk 10'a giremedik. Sektör adına bu durumdan üzüntü duyduk" dedi.



Tayyar Gül, 2017 turizm sezonu öncesi bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, Türkiye'ye gelecek misafirlere en iyi hizmeti vermeye hazır olduklarını kaydetti. Tören, kokteyl ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi. - Kemerantalya